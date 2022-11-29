Главной темой переговоров стала стратегия присутствия ЕБРР в Украине. В целом официальный Киев ожидает получить от Европейского банка реконструкции и развития инвестиций 3 миллиарда евро к концу 2023 года.

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Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР

Отмечают, что предыдущий опыт финансовой помощи ряду проектов с начала этого года создает фундамент для масштабирования деятельности ЕБРР в Украине.

Амбициозность целей ЕБРР и Правительства позволит реализовать инвестиции в сумме до 3 млрд евро уже в следующем году,
– говорится в официальном заявлении.

Украинское правительство проводит необходимую работу для увеличения уровня эффективности работы с банком. В том числе речь идет об укреплении политик, непосредственно влияющих на реализацию проектов в Украине.

  • Цифровая экономика;
  • Сельское хозяйство;
  • Пищевая промышленность;
  • Металлургия и т.д.

Дальше – больше! Стороны предпринимают шаги по увеличению координации работы с другими партнерами. Кроме того, они уделили время обсуждению подготовки по проведение следующих конференций по восстановлению Украины в Париже и Лондоне. Также важной темой переговоров стал энергетический кризис, спровоцированный массовыми ракетными обстрелами Украины россиянами.