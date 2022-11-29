Головною темою переговорів стала стратегія присутності ЄБРР в Україні. Загалом офіційний Київ очікує отримати від Європейського банку реконструкції та розвитку інвестицій 3 мільярди євро до кінця 2023 року.

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Україна розраховує на підтримку ЄБРР

Наголошують, що попередній досвід фінансової допомоги для низки проєктів з початку цього року створює фундамент для масштабування діяльності ЄБРР в Україні.

Амбітність цілей ЄБРР та Уряду дозволить реалізувати інвестиції у сумі до 3 млрд євро вже наступного року,

– йдеться в офіційній заяві.

Український Уряд проводить необхідну роботу для збільшення рівня ефективності роботи з банком. В тому числі йдеться про зміцнення політик, які безпосередньо впливають на реалізацію проєктів в Україні.

До теми! За 9 місяців повномасштабно війни Україна отримала інвестиції у розмірі майже 5 мільярдів доларів. Значну частину складають реінвестиції, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Перш за все це стосується сектору корпоративного управління державними компаніями, які є клієнтами ЄБРР. Юлії Свириденко також розповіла очільниці ЄБРР, що українська влада на сьогодні робить ставку на розвиток низки галузей. Серед них:

Цифрова економіка;

Сільське господарство;

Харчова промисловість;

Металургія тощо.

Далі – більше! Сторони роблять кроки для збільшення координації роботи з іншими партнерами. Крім того, вони приділили час обговоренню підготовки щодо проведення наступних конференцій щодо відбудови України у Парижі та Лондоні. Також важливою темою переговорів стала енергетична криза, яку спровокували масові ракетні обстріли України росіянами.