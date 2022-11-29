Головною темою переговорів стала стратегія присутності ЄБРР в Україні. Загалом офіційний Київ очікує отримати від Європейського банку реконструкції та розвитку інвестицій 3 мільярди євро до кінця 2023 року.
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Україна розраховує на підтримку ЄБРР
Наголошують, що попередній досвід фінансової допомоги для низки проєктів з початку цього року створює фундамент для масштабування діяльності ЄБРР в Україні.
Амбітність цілей ЄБРР та Уряду дозволить реалізувати інвестиції у сумі до 3 млрд євро вже наступного року,
– йдеться в офіційній заяві.
Український Уряд проводить необхідну роботу для збільшення рівня ефективності роботи з банком. В тому числі йдеться про зміцнення політик, які безпосередньо впливають на реалізацію проєктів в Україні.
- Цифрова економіка;
- Сільське господарство;
- Харчова промисловість;
- Металургія тощо.
Далі – більше! Сторони роблять кроки для збільшення координації роботи з іншими партнерами. Крім того, вони приділили час обговоренню підготовки щодо проведення наступних конференцій щодо відбудови України у Парижі та Лондоні. Також важливою темою переговорів стала енергетична криза, яку спровокували масові ракетні обстріли України росіянами.