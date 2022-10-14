Две мощные страны G7 выделили более 90 миллионов для Украины: какой сектор получит деньги
Источник:"Экономическая правда"
Энергетическая система Украины – это важный элемент борьбы с государством-агрессором – Россией. Так что стабильность этого сектора, особенно накануне отопительного сезона и в условиях войны, невозможно переоценить.
В связи с этим Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдаст кредит для "Нафтогаза" и "Укрэнерго" перед началом холодов в условиях полномасштабной войны. Поддержали эту инициативу две страны из G7 – Великобритания и Канада.
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Сколько средств выделила Канада
Канада подписала гарантии на 36,5 миллионов евро для поддержки кредита ЕБРР для украинского "Нафтогаза" на общую сумму в 300 миллионов евро. Речь идет о поддержке таким путем закупки газа для Украины накануне холодов, ведь это имеет критически важное значение.
Это решение прокомментировала вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, у которой есть украинские корни. Основные тезисы:
- Официальная Оттава готова решительно поддерживать Украину в борьбе с "противоправным и варварским вторжением Владимира Путина";
- Политик также добавила, что заем ЕБРР при поддержке Канады поможет Киеву приобрести все необходимые энергоресурсы перед началом зимнего периода.
Как поддерживает Украину Великобритания
В то же время, Британия предоставит гарантии на сумму в 54,4 миллиона евро для кредита от ЕБРР в рамках помощи компании "Укрэнерго". Это будет способствовать обеспечению функционирования украинской энергетической системы. Министр финансов Великобритании Квази Квартенг сказал следующее об этом решении:
Великобритания и ЕБРР продолжают поддерживать Украину не только на словах, но и делами.
Британский чиновник, кроме того, подчеркнул, что эти средства помогут с процессом обеспечения украинцев светом, а также станут поддержкой для украинских властей в условиях борьбы с "противоправным вторжением Путина".
Глава Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо заявила, что в течение 2022 года инвестиции банка в Украину могут превысить отметку в 1 миллиард евро. Она подчеркнула, что важную роль здесь сыграла поддержка государств-доноров.