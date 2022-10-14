В связи с этим Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдаст кредит для "Нафтогаза" и "Укрэнерго" перед началом холодов в условиях полномасштабной войны. Поддержали эту инициативу две страны из G7 – Великобритания и Канада.

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Сколько средств выделила Канада

Канада подписала гарантии на 36,5 миллионов евро для поддержки кредита ЕБРР для украинского "Нафтогаза" на общую сумму в 300 миллионов евро. Речь идет о поддержке таким путем закупки газа для Украины накануне холодов, ведь это имеет критически важное значение.

Это решение прокомментировала вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, у которой есть украинские корни. Основные тезисы:

Официальная Оттава готова решительно поддерживать Украину в борьбе с "противоправным и варварским вторжением Владимира Путина";

Политик также добавила, что заем ЕБРР при поддержке Канады поможет Киеву приобрести все необходимые энергоресурсы перед началом зимнего периода.

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Как поддерживает Украину Великобритания

В то же время, Британия предоставит гарантии на сумму в 54,4 миллиона евро для кредита от ЕБРР в рамках помощи компании "Укрэнерго". Это будет способствовать обеспечению функционирования украинской энергетической системы. Министр финансов Великобритании Квази Квартенг сказал следующее об этом решении:

Великобритания и ЕБРР продолжают поддерживать Украину не только на словах, но и делами.

Британский чиновник, кроме того, подчеркнул, что эти средства помогут с процессом обеспечения украинцев светом, а также станут поддержкой для украинских властей в условиях борьбы с "противоправным вторжением Путина".

Глава Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо заявила, что в течение 2022 года инвестиции банка в Украину могут превысить отметку в 1 миллиард евро. Она подчеркнула, что важную роль здесь сыграла поддержка государств-доноров.