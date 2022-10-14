У зв'язку з цим Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) видасть кредит для "Нафтогазу" та "Укренерго" перед початком холодів в умовах повномасштабної війни. Підтримали цю ініціативу дві країни з G7 – Велика Британія та Канада.

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Скільки коштів виділила Канада

Канада підписала гарантії на 36,5 мільйона євро для підтримки кредиту ЄБРР для українського "Нафтогазу" на загальну суму у 300 мільйонів євро. Йдеться про підтримку таким шляхом закупівлю газу для України напередодні холодів, адже це має критично важливе значення.

Це рішення прокоментувала віцепрем’єрка і міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, яка має українське коріння. Основні тези:

Офіційна Оттава готова рішуче підтримувати Україну у боротьбі з "протиправним і варварським вторгненням Володимира Путіна";

Політикиня також додала, що позика ЄБРР за підтримки Канади допоможе Києву придбати усі необхідні енергоресурси перед початком зимового періоду.

Цікаво! Нацбанк закликає виключити Росію зі складу Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). За словами Андрія Пишного, одна з причин – фінансування тероризму зі сторони Росії.

Як підтримує Україну Велика Британія

Водночас Британія надасть гарантії на суму у 54,4 мільйона євро для кредиту від ЄБРР у рамках допомоги компанії "Укренерго". Це сприятиме забезпеченню функціонування української енергетичної системи. Міністр фінансів Великої Британії Квазі Квартенг сказав наступне про це рішення:

Британія та ЄБРР продовжують підтримувати Україну не лише на словах, а й справами.

Британський урядовець, крім того, наголосив, що ці кошти допоможуть із процесом забезпечення українців світлом, а також стануть підтримкою для української влади в умовах боротьби з "протиправним вторгненням Путіна".

Очільниця Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо заявила, що протягом 2022 року інвестиції банку в Україну можуть перевищити позначку в 1 мільярд євро. Вона підкреслила, це важливу роль тут відіграла підтримка держав-донорів.