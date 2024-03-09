Как получить денежный перевод через систему Western Union онлайн

Western Union позволяет осуществлять денежные переводы онлайн между 200 странами мира. Поэтому средства на карту можно получить через этот сервис фактически из любого уголка мира.

Как получить средства

Перед использованием услуги перевода следует зарегистрироваться на веб-сайте Western Union.

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Если у вас уже есть аккаунт, введите свой номер телефона и пароль для входа. Если нет, нужно будет пройти процесс регистрации, указав свой номер телефона и подтвердив его через звонок IVR. Вам также понадобится придумать пароль и ответить на тайный вопрос.

Получение денег на карту:

после входа в личный кабинет на сайте найдите опцию "Получить деньги";

вам потребуется ввести контрольный номер перевода MTCN, имя отправителя, страну отправления, сумму и выбрать карту для кредитования средств.

Обратите внимание на лимиты от Western Union для получения денег:

Максимально 2 тысяч долларов (или эквивалент в гривнах) за одну транзакцию;

До 7,5 тысяч долларов (или эквивалент в гривнах) в неделю;

До 15 тысяч долларов (или эквивалент в гривнах) в месяц.

Если возникают трудности с онлайн перечислением денежной помощи, существуют следующие шаги для решения проблемы:

Попробуйте осуществить перевод, посетив ближайшее отделение одного из партнеров Western Union. К таким партнерам относятся: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Новая почта, Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрпочта, Укргазбанк, Украинская финансовая группа.

Если у вас возникают проблемы с получением денег в отделении партнера Western Union, обратитесь за помощью, позвонив на бесплатный номер 0800600122.

Получить наличный перевод в банке

Получить наличные можно в любом отделении следующих банков-партнеров: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Новая почта, Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрпочта, Укргазбанк, Украинская финансовая группа

Какие документы нужны для получения наличных в отделении банка?

- Паспорт гражданина Украины;

- ID карта;

- Цифровые версии указанных документов в государственном мобильном приложении "Дія";

- Заграничный паспорт.