О каких трансакциях идет речь
По словам Гетманцева, планируемые ограничения повлияют лишь на 1% операций и не затронут общую практику безналичных транзакций, которыми пользуются граждане ежедневно.
Читайте также Почему украинцы массово снимают наличные в банках
Эти меры направлены на борьбу с использованием карточных переводов в незаконных схемах.
Речь идет лишь об определенных аномальных операциях, которые используются торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц.
Он добавил, что большинство безналичных транзакций, которые осуществляются гражданами, являются обычными и не вызывают подозрений.
В каких ситуациях карточные операции кажутся подозрительными
Председатель финансового комитета привел пример нетипичной ситуации, когда пенсионер собирает средства на свою карточку от большого количества незнакомцев.
Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция Нацбанка для меня абсолютно понятна,
- говорит Гетманцев.