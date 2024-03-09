Как получить средства

Перед использованием услуги перевода следует зарегистрироваться на веб-сайте Western Union.

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Если у вас уже есть аккаунт, введите свой номер телефона и пароль для входа. Если нет, нужно будет пройти процесс регистрации, указав свой номер телефона и подтвердив его через звонок IVR. Вам также понадобится придумать пароль и ответить на тайный вопрос.

Получение денег на карту:

после входа в личный кабинет на сайте найдите опцию "Получить деньги";

вам потребуется ввести контрольный номер перевода MTCN, имя отправителя, страну отправления, сумму и выбрать карту для кредитования средств.

Обратите внимание на лимиты от Western Union для получения денег:

Максимально 2 тысяч долларов (или эквивалент в гривнах) за одну транзакцию;

До 7,5 тысяч долларов (или эквивалент в гривнах) в неделю;

До 15 тысяч долларов (или эквивалент в гривнах) в месяц.

Если возникают трудности с онлайн перечислением денежной помощи, существуют следующие шаги для решения проблемы:

Попробуйте осуществить перевод, посетив ближайшее отделение одного из партнеров Western Union. К таким партнерам относятся: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Новая почта, Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрпочта, Укргазбанк, Украинская финансовая группа.

Если у вас возникают проблемы с получением денег в отделении партнера Western Union, обратитесь за помощью, позвонив на бесплатный номер 0800600122.

Получить наличный перевод в банке

Получить наличные можно в любом отделении следующих банков-партнеров: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Новая почта, Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрпочта, Укргазбанк, Украинская финансовая группа

Какие документы нужны для получения наличных в отделении банка?

- Паспорт гражданина Украины;

- ID карта;

- Цифровые версии указанных документов в государственном мобильном приложении "Дія";

- Заграничный паспорт.