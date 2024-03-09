Как получить средства
Перед использованием услуги перевода следует зарегистрироваться на веб-сайте Western Union.
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Если у вас уже есть аккаунт, введите свой номер телефона и пароль для входа. Если нет, нужно будет пройти процесс регистрации, указав свой номер телефона и подтвердив его через звонок IVR. Вам также понадобится придумать пароль и ответить на тайный вопрос.
Получение денег на карту:
- после входа в личный кабинет на сайте найдите опцию "Получить деньги";
- вам потребуется ввести контрольный номер перевода MTCN, имя отправителя, страну отправления, сумму и выбрать карту для кредитования средств.
Обратите внимание на лимиты от Western Union для получения денег:
- Максимально 2 тысяч долларов (или эквивалент в гривнах) за одну транзакцию;
- До 7,5 тысяч долларов (или эквивалент в гривнах) в неделю;
- До 15 тысяч долларов (или эквивалент в гривнах) в месяц.
Если возникают трудности с онлайн перечислением денежной помощи, существуют следующие шаги для решения проблемы:
- Попробуйте осуществить перевод, посетив ближайшее отделение одного из партнеров Western Union. К таким партнерам относятся: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Новая почта, Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрпочта, Укргазбанк, Украинская финансовая группа.
- Если у вас возникают проблемы с получением денег в отделении партнера Western Union, обратитесь за помощью, позвонив на бесплатный номер 0800600122.
Получить наличный перевод в банке
Получить наличные можно в любом отделении следующих банков-партнеров: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Новая почта, Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрпочта, Укргазбанк, Украинская финансовая группа
Какие документы нужны для получения наличных в отделении банка?
- Паспорт гражданина Украины;
- ID карта;
- Цифровые версии указанных документов в государственном мобильном приложении "Дія";
- Заграничный паспорт.