Як отримати кошти
Перед використанням послуги переказу слід зареєструватися на вебсайті Western Union.
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Якщо у вас вже є акаунт, введіть свій номер телефону та пароль для входу. Якщо ні, потрібно буде пройти процес реєстрації, вказавши свій номер телефону та підтвердивши його через дзвінок IVR. Вам також знадобиться придумати пароль і відповісти на таємне запитання.
Отримання грошей на картку:
- після входу в особистий кабінет на сайті знайдіть опцію "Отримати гроші";
- вам буде потрібно ввести контрольний номер переказу MTCN, ім'я відправника, країну відправлення, суму та вибрати картку для кредитування коштів.
Зверніть увагу на ліміти від Western Union для отримання грошей:
- Максимально 2 тисяч доларів (або еквівалент у гривнях) за одну транзакцію;
- До 7,5 тисяч доларів (або еквівалент у гривнях) на тиждень;
- До 15 тисяч доларів (або еквівалент у гривнях) на місяць.
Якщо виникають труднощі з онлайн перерахуванням грошової допомоги, існують наступні кроки для вирішення проблеми:
- Спробуйте здійснити переказ, відвідавши найближче відділення одного з партнерів Western Union. До таких партнерів належать: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Нова пошта, Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрпошта, Укргазбанк, Українська фінансова група.
- Якщо у вас виникають проблеми з отриманням грошей у відділенні партнера Western Union, зверніться за допомогою, зателефонувавши на безкоштовний номер 0800600122.
Отримати готівковий переказ у банку
Отримати готівку можна у будь-якому відділенні наступних банків-партнерів: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Нова пошта, Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрпошта, Укргазбанк, Українська фінансова група
Які документи треба для отримання готівки у відділенні банку?
• Паспорт громадянина Україна;
• ID картка;
• Цифрові версії зазначених документів у державному мобільному додатку "Дія";
• Закордонний паспорт.