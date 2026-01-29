Какая выплата детям с инвалидностью в 2026 году?
Речь идет о прожиточном минимуме для лиц, утративших трудоспособность, о чем отметили в Пенсионном фонде.
В 2026 году он составляет 2 595 гривен в месяц. Выплата для детей с инвалидностью же составляет 70% от прожиточного минимума. То есть это 1 816,50 гривен в месяц.
Помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет назначается законному представителю ребенка. И это независимо от того, кто указан в медицинском заключении о ребенке с инвалидностью, выданном врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.
Поддержка определяется на срок:
- определенный в медицинском заключении о ребенке с инвалидностью, выданном в соответствии с утвержденным Минздравом Порядком;
- но не более, чем до месяца, в котором ребенок достигает 18-летнего возраста включительно.
Выплата прекращается, если ребенок с инвалидностью пропустил срок переосвидетельствования состояния здоровья врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.
Обратите внимание! Помощь, которая назначена на ребенка с инвалидностью, выплачивается независимо от получения на него других видов помощи.
Подать заявление на получение услуги можно онлайн или лично. Об этом сообщили в Дії.
Лично представление происходит путем отправки документов по почте (заказным письмом) в подразделение Пенсионного фонда Украины или уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или лично в Центре предоставления административных услуг.
Обратите внимание! Результат человек получит на электронную почту – должно прийти письмо с решением о назначении помощи.
Что еще следует знать о выплатах?
- Человек, который постоянно проживает или зарегистрирован вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства (нуждается в постоянном постороннем уходе) или осуществляет уход за таким лицом (независимо от факта работы) может получать выплаты. Сумма определяется как разница между 3 прожиточными минимумами на каждого члена семьи (в зависимости от возрастной категории и трудоспособности) и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие 6 месяцев.
- В то же время лица, которые получили инвалидность из-за взрывоопасных предметов, имеют право на единовременную компенсацию от правительства. Ее сумма зависит от группы инвалидности, которую человек получил.