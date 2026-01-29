Какая выплата детям с инвалидностью в 2026 году?

Речь идет о прожиточном минимуме для лиц, утративших трудоспособность, о чем отметили в Пенсионном фонде.

В 2026 году он составляет 2 595 гривен в месяц. Выплата для детей с инвалидностью же составляет 70% от прожиточного минимума. То есть это 1 816,50 гривен в месяц.

Помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет назначается законному представителю ребенка. И это независимо от того, кто указан в медицинском заключении о ребенке с инвалидностью, выданном врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.

Поддержка определяется на срок:

определенный в медицинском заключении о ребенке с инвалидностью, выданном в соответствии с утвержденным Минздравом Порядком;

но не более, чем до месяца, в котором ребенок достигает 18-летнего возраста включительно.

Выплата прекращается, если ребенок с инвалидностью пропустил срок переосвидетельствования состояния здоровья врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.

Обратите внимание! Помощь, которая назначена на ребенка с инвалидностью, выплачивается независимо от получения на него других видов помощи.

Подать заявление на получение услуги можно онлайн или лично. Об этом сообщили в Дії.

Лично представление происходит путем отправки документов по почте (заказным письмом) в подразделение Пенсионного фонда Украины или уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или лично в Центре предоставления административных услуг.