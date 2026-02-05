ФОПы не смогут получить помощь от правительства: кто останется без денег

В Украине оказывают помощь родителям, которые имеют маленького ребенка, но все равно вышли на работу в режиме полного рабочего времени. Поддержка предусмотрена по программе "еЯсла".

Что известно о помощи "еЯсла"?

Выплаты предоставляются ежемесячно, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда.

Получить помощь может любой законный представитель ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, который соответствует двум критериям:

фактически ухаживал за ребенком; вышел на работу на условиях полного рабочего времени.

Денежную помощь не смогут получить приемные родители и патронатные воспитатели.

Размер поддержки в 2026 году составляет 8 тысяч гривен ежемесячно. Но для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, такая помощь составляет 12 тысяч гривен.

Обратите внимание! Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" назначается с месяца, который наступает после достижения ребенком годовалого возраста и до достижения им трех лет.

В то же время на сегодня одна категория граждан не может оформить на себя выплату. Речь идет о ФЛП, о чем отмечается в материале 7eminar.

Действующий порядок программы не учитывает самозанятых лиц физических лиц-предпринимателей. И это несмотря на то, что они осуществляют профессиональную деятельность, а также получают доход и платят налоги, в частности естьдинный социальный взнос.

Проблема заключается в том, что ФОПы не находятся в трудовых отношениях. Поэтому предприниматели, которые продолжают или восстанавливают свою деятельность после рождения ребенка и несут налоговую нагрузку наравне с наемными работниками, лишены доступа к государственной программе.

Интересно! На сайте Кабмина сейчас опубликована петиция "Приравнять ФЛП к работающим лицам для получения выплат "еЯсла"". Если она наберет 25 тысяч голосов, то ситуация может измениться.

Какую еще денежную помощь можно получить в Украине?