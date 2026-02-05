Что известно о помощи "еЯсла"?
Выплаты предоставляются ежемесячно, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда.
Получить помощь может любой законный представитель ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, который соответствует двум критериям:
- фактически ухаживал за ребенком;
- вышел на работу на условиях полного рабочего времени.
Денежную помощь не смогут получить приемные родители и патронатные воспитатели.
Размер поддержки в 2026 году составляет 8 тысяч гривен ежемесячно. Но для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, такая помощь составляет 12 тысяч гривен.
Обратите внимание! Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" назначается с месяца, который наступает после достижения ребенком годовалого возраста и до достижения им трех лет.
В то же время на сегодня одна категория граждан не может оформить на себя выплату. Речь идет о ФЛП, о чем отмечается в материале 7eminar.
Действующий порядок программы не учитывает самозанятых лиц физических лиц-предпринимателей. И это несмотря на то, что они осуществляют профессиональную деятельность, а также получают доход и платят налоги, в частности естьдинный социальный взнос.
Проблема заключается в том, что ФОПы не находятся в трудовых отношениях. Поэтому предприниматели, которые продолжают или восстанавливают свою деятельность после рождения ребенка и несут налоговую нагрузку наравне с наемными работниками, лишены доступа к государственной программе.
Интересно! На сайте Кабмина сейчас опубликована петиция "Приравнять ФЛП к работающим лицам для получения выплат "еЯсла"". Если она наберет 25 тысяч голосов, то ситуация может измениться.
Какую еще денежную помощь можно получить в Украине?
- Женщины, которые родили пять или более детей, а также воспитали их до шестилетнего возраста, могут получать доплату к пенсии за особые заслуги. Размер надбавки составляет от 35 до 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть от 908,25 гривны до 1 038 гривен.
- В то же время многодетные семьи могут получать скидки и льготы от государства. Речь идет о денежных вплаты, скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд, бесплатное медицинское обследование и тому подобное.