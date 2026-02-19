Укр Рус
19 февраля, 08:27
3

По 4 500 гривен на каждого члена семьи: в Украине запустили новую помощь

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • В Украине ввели базовую денежную помощь для семей с низким доходом, которую можно оформить через ПФУ.
  • Размер помощи зависит от дохода и базовой величины, которая составляет 4 500 гривен.

В Украине сейчас можно получить специальную базовую денежную помощь. Она предоставляется в рамках экспериментального проекта. Фактически, таким образом объединили сразу несколько видов пособий в одно.

Что известно об этой помощи?

На эту помощь имеют право семьи с низким доходом, сообщает Министерство социальной политики.

Такая помощь – это ежемесячная выплата, объединяющая несколько видов государственной помощи для семей в сложных жизненных обстоятельствах. То есть вместо нескольких отдельных выплат семья получает одну – базовую, рассчитанную на всю семью, 
– указывает министерство.

Оформить такую помощь могут все нуждающиеся. Для этого нужно обратиться в ПФУ. В то же время онлайн имеют право получить ее только те, кто:

  • получает выплаты для одиноких матерей;
  • помощь для малообеспеченных семей.

Какой размер базовой социальной помощи?

Размер базовой социальной помощи для каждого члена семьи определяется индивидуально. Он зависит от:

  • дохода;
  • базовой величины, сейчас она – 4 500 гривен для каждого члена семьи.

По состоянию на теперь, соотношение такое:

  • 100% от базовой величины получает первый член семьи, то есть, тот, кто подает заявление;
  • 100% – получает каждый ребенок в возрасте до 18 лет;
  • 100% – члены семьи с инвалидностью I или II группы;
  • 70% – каждый следующий член семьи.

Чтобы вычислить такую помощь, нужно определить базовую величину для этой семьи. А из этой суммы уже вычитается среднемесячный доход. Речь идет о показателе за последние 3 месяца.

Для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту или достигли 60-летнего возраста, но не имеют достаточного количества страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их страховому стажу, 
– говорится в сообщении ПФУ.

Сейчас это соотношение следующее:

  • если лицо имеет стаж менее 10 лет – 53% от базовой величины;
  • от 10 до 20 лет – 62%;
  • от 20 до 30 лет – 70%.
  • 30 лет и более – 88%.

Важные нюансы, относительно оформления этой помощи

  • Эта помощь предоставляется на 6 месяцев. В дальнейшем она может продолжаться автоматически в течение времени действия всего проекта. Сейчас предполагается, что он продлится 2 года.

  • Чтобы получить эту помощь, нужно подать 2 заявления. В первом фиксируется намерение получить базовую социальную помощь. Далее происходят расчеты. Если семья соглашается с определенным размером помощи, лицо, которое подавало первое заявление, подписывает новое. Вторым документом закрепляется назначение базовой социальной помощи.