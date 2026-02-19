По 4 500 гривен на каждого члена семьи: в Украине запустили новую помощь
- В Украине ввели базовую денежную помощь для семей с низким доходом, которую можно оформить через ПФУ.
- Размер помощи зависит от дохода и базовой величины, которая составляет 4 500 гривен.
В Украине сейчас можно получить специальную базовую денежную помощь. Она предоставляется в рамках экспериментального проекта. Фактически, таким образом объединили сразу несколько видов пособий в одно.
Что известно об этой помощи?
На эту помощь имеют право семьи с низким доходом, сообщает Министерство социальной политики.
Читайте также Время есть только до 1 апреля: в ПФУ предупредили пенсионеров
Такая помощь – это ежемесячная выплата, объединяющая несколько видов государственной помощи для семей в сложных жизненных обстоятельствах. То есть вместо нескольких отдельных выплат семья получает одну – базовую, рассчитанную на всю семью,
– указывает министерство.
Оформить такую помощь могут все нуждающиеся. Для этого нужно обратиться в ПФУ. В то же время онлайн имеют право получить ее только те, кто:
- получает выплаты для одиноких матерей;
- помощь для малообеспеченных семей.
Какой размер базовой социальной помощи?
Размер базовой социальной помощи для каждого члена семьи определяется индивидуально. Он зависит от:
- дохода;
- базовой величины, сейчас она – 4 500 гривен для каждого члена семьи.
По состоянию на теперь, соотношение такое:
- 100% от базовой величины получает первый член семьи, то есть, тот, кто подает заявление;
- 100% – получает каждый ребенок в возрасте до 18 лет;
- 100% – члены семьи с инвалидностью I или II группы;
- 70% – каждый следующий член семьи.
Чтобы вычислить такую помощь, нужно определить базовую величину для этой семьи. А из этой суммы уже вычитается среднемесячный доход. Речь идет о показателе за последние 3 месяца.
Для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту или достигли 60-летнего возраста, но не имеют достаточного количества страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их страховому стажу,
– говорится в сообщении ПФУ.
Сейчас это соотношение следующее:
- если лицо имеет стаж менее 10 лет – 53% от базовой величины;
- от 10 до 20 лет – 62%;
- от 20 до 30 лет – 70%.
- 30 лет и более – 88%.
Важные нюансы, относительно оформления этой помощи
Эта помощь предоставляется на 6 месяцев. В дальнейшем она может продолжаться автоматически в течение времени действия всего проекта. Сейчас предполагается, что он продлится 2 года.
Чтобы получить эту помощь, нужно подать 2 заявления. В первом фиксируется намерение получить базовую социальную помощь. Далее происходят расчеты. Если семья соглашается с определенным размером помощи, лицо, которое подавало первое заявление, подписывает новое. Вторым документом закрепляется назначение базовой социальной помощи.