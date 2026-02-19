Що відомо про цю допомогу?
На цю допомогу мають право сім'ї з низьким доходом, повідомляє Міністерство соціальної політики.
Читайте також Час є лише до 1 квітня: у ПФУ попередили пенсіонерів
Така допомога – це щомісячна виплата, що об'єднує декілька видів державної допомоги для сімей у складних життєвих обставинах. Тобто замість кількох окремих виплат родина отримує одну – базову, розраховану на всю сім'ю,
– вказує міністерство.
Оформити таку допомогу можуть всі потребуючі. Для цього потрібно звернутись у ПФУ. Водночас онлайн мають право отримати її лише ті, хто:
- отримує виплати для одиноких матерів;
- допомогу для малозабезпечених родин.
Який розмір базової соціальної допомоги?
Розмір базової соціальної допомоги для кожного члена родини визначається індивідуально. Він залежить від:
- доходу;
- базової величини, наразі вона – 4 500 гривень для кожного члена родини.
Станом на тепер, співвідношення таке:
- 100% від базової величини отримує перший член родини, тобто, той, хто подає заяву;
- 100% – отримує кожна дитина віком до 18 років;
- 100% – члени родини з інвалідністю I або II групи;
- 70% – кожен наступний член родини.
Аби вирахувати таку допомогу, потрібно визначити базову величину для цієї родини. А з цієї суми вже віднімається середньомісячний дохід. Йдеться про показник за останні 3 місяці.
Для осіб, які набули права на пенсію за віком або досягли 60-річного віку, але не мають достатньої кількості страхового стажу, розмір базової соціальної допомоги розраховується пропорційно їхньому страховому стажу,
– йдеться в повідомленні ПФУ.
Наразі це співвідношення таке:
- якщо особа має стаж менш як 10 років – 53% від базової величини;
- від 10 до 20 років – 62%;
- від 20 до 30 років – 70%.
- 30 років і більше – 88%.
Важливі нюанси, відносно оформлення цієї допомоги
Ця допомога надається на 6 місяців. Надалі вона може продовжуватись автоматично протягом часу дії всього проєкту. Наразі передбачається, що він триватиме 2 роки.
Щоб отримати цю допомогу, потрібно подати 2 заяви. В першій фіксується намір отримати базову соціальну допомогу. Далі відбуваються розрахунки. Якщо родина погоджується з визначеним розміром допомоги, особа, яка подавала першу заяву, підписує нову. Другим документом закріплюється призначення базової соціальної допомоги.