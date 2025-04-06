Почему не принимают доллары 2006 года и сколько они стоят

Доллар – это одна из самых популярных валют в Украине. Именно поэтому периодически возникают вопросы относительно того, какие доллары можно обменять, а какие – нет. В частности, речь идет о долларах 2006 года.

Принимают ли доллары 2006 года

Банки и пункты обмена должны принимать все доллары, которые выпустили с 1914 года. Однако важно, что банкноты были в надлежащем состоянии для обмена, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Это означает, что доллары должны пройти проверку на подлинность, а также не иметь признаков значительного износа или повреждения. Если купюры "провалили" один из этих этапов, то банки и пункты обмена имеют право не обменивать их. Все эти пункты касаются и долларов 2006 года. Более того, доллары всех годов выпуска должны обменивать по стандартному курсу.

Далее – больше! Банкам и обменникам запрещено вводить любые ограничения для обмена долларов по номиналу или годом эмиссии иностранных банкнот, которые имеют статус законного платежного средства. Кроме того, Национальный банк Украины отменил определение "незначительно изношенные банкноты иностранных валют". Поэтому банки и обменники не могут использовать это, как основание для обмена долларов.