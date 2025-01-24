Когда США выпустят банкноты нового образца

Доллар США – это одна из самых известных валют в мире, которую активно используют в международной торговле и как резерва валюту. При этом центробанк США периодически меняет дизайн банкнот доллара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bureau of Engraving and Printing.

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Среди главных целей американского регулятора – усиление аспекта безопасности. Дело в том, что купюры доллара должны быть максимально устойчивыми к различным вариациям подделок. Добавляют, что способы фальсификации валюты в современном мире становятся все более изобретательными.

Федеральный резерв уже обнародовал график обновления дизайна банкнот доллара:

10 долларов – 2026 год;

50 долларов – 2028 год;

20 долларов – 2030 год;

5 долларов – 2032 год;

100 долларов – 2034 год.

В то же время стоит добавить, что на сегодня действительны все доллары, которые выпустили с 1914 года, по данным НБУ. Банкноты независимо от года выпуска должны принимать банки и обменники в Украине, если они в надлежащем состоянии для обмена и прошли проверку на подлинность.