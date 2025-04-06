Чи приймають долари 2006 року

Банки та пункти обміну повинні приймати усі долари, які випустили з 1914 року. Проте важливо, що банкноти були у належному стані для обміну, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зверніть увагу Попри тиск Саудівської Аравії та Росії: яка країна встановила новий рекорд на ринку нафти

Це означає, що долари мають пройти перевірку на справжність, а також не мати ознак значного зношення або пошкодження. Якщо купюри "провалили" один із цих етапів, то банки та пункти обміну мають право не обмінювати їх. Усі ці пункти стосуються й доларів 2006 року. Ба більше, долари усіх років випуску мають обмінювати за стандартним курсом.

Далі – більше! Банкам та обмінникам заборонено вводити будь-які обмеження для обміну доларів за номіналом чи роком емісії іноземних банкнот, які мають статус законного платіжного засобу. Крім того, Національний банк України скасував визначення "незначно зношені банкноти іноземних валют". Тож банки та обмінники не можуть використовувати це, як підставу для обміну доларів.