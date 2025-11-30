Доллары 1996 года принимают без проблем: где и как можно обменять старые купюры
- Банки и обменники обязаны принимать к обмену долларовые купюры 1996 года.
- Если в обмене отказано из-за года выпуска, можно обратиться в НБУ для проверки.
Сейчас законных ограничений по году выпуска доллара нет, а потому с банкнотами 2006 года или 1996 года осуществляют валютно-обменные операции. Для того, чтобы обменять такую валюту стоит просто обратиться в банк или обменник для проведения услуги.
Можно ли обменять доллары 1996 года?
Банки и обменники не имеют права отказывать в обмене из-за старого дизайна или года выпуска иностранных банкнот, если эти деньги являются законными в своей стране, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Поэтому это касается всех долларовых купюр США – от 1914 года и до сегодняшнего дня. Кроме того, регулятор не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с такими купюрами.
- Если лицо зафиксирует отказ обменивать валюту на основании года выпуска, то оно может обратиться в НБУ для проведения соответствующих проверок.
- Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований, то к нарушителям будут применяться меры воздействия.
Напоминаем! Средний курс обмена доллара в банках, по состоянию на 30 ноября, составляет 42 гривны, свидетельствуют данные "Минфина", а на черном рынке – на уровне 42,45 гривны. Зато в обменниках цена ниже – 41,73 гривны, отмечается на 41 73 гривны отмечается на finance.ua.
Как обменять доллары 1996 года?
- Прежде всего стоит найти банк или лицензированный пункт обмена валют и проверить, не имеет ли купюра серьезных повреждений (то есть разрывов, сильных пятен, отсутствующих частей, значительных загрязнений и т.д.).
- Если же купюра в нормальном состоянии – ее можно обменивать. Обмен должен пройти по обычному курсу.
- Если банк или обменник отказывается это делать, то стоит подать жалобу в НБУ.
Обратите внимание! Дело в том, что если купюра существенно повреждена, например рваные страны, большие пятна, обожженные и т.д., то ее могут отправить на процедуру инкассо. Этот обмен происходит через корреспондентские банки и может быть с комиссией и задержкой.
По какому курсу сдают доллары 2006 года?
Обмен 100 долларов 2006 года старого образца происходит по такому же курсу, как и другие. Ведь все банкноты, подлинность которых подтверждена счетчиками, должна приниматься к обмену.
Зато новая банкнота номиналом 100 долларов вошла в обращение в 2013 году. Она отличается от старого образца цветом – она синяя. Кроме того, купюра имеет новые элементы защиты, например подвижную 3D ленту.