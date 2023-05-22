Свои мнения по поводу дальнейшего развития ситуации высказала глава Минфина США Джанет Йеллен и Алек Филлипс из Goldman Sachs. В частности, они назвали так называемые "даты X" для будущего страны в случае не принятия решения о повышении потолка госдолга.

Обратите внимание Топовые компании для инвестиций в кризисные периоды: как они пережили вызовы в прошлом

Риск дефолта в США

По мнению Джанет Йеллен, у США есть деньги для погашения всех своих счетов до 1 июня 2023 года. Глава американского Минфина подчеркнула, что именно первый день лета может сыграть очень важную роль для страны с первой экономикой мира.

С другой стороны главный политический экономист одного из самых мощных банков США считает, что у власти немного больше времени – до 8 или 9 июня. По его словам, эти даты, скорее всего, будут в последние дни, когда реально останется возможность избежать дефолта.

Филлипс не рассказал, каким образом вычисляли выше упомянутые даты. Эксперт также добавил, что даже если американские власти получат несколько дополнительных дней для решения этого вопроса, все-таки лучше сделать это раньше, чем позже.

Напомним, что на прошлой неделе заявляли о предварительное согласование позиции между демократами и республиканцами по повышению потолка государственного долга. Однако ситуация резко изменилась в прошлую пятницу. В ходе торгов в понедельник, 22 мая, доллар США зафиксировал спад на рынке против корзины из 6 других валют. На валюту, в том числе оказывает давление и риск дефолта.