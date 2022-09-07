Национальный банк Украины сообщил о первой операции перевода наличного доллара в безналичный. В банке заявили, что это положительная новость для сектора наличных денег на валютном рынке.

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НБУ провел обмен наличной валюты на безналичную

Предложение центробанка составило 100 миллионов долларов в формате наличных денег. По сути, всю сумму выбрали банки, как принимали участие в этом процессе. В общей сложности речь идет о 12 из 14 финучреждений, имеющих важное значение на системном уровне.

Интересно! Доллар продолжает укреплять позиции на валютном рынке. По состоянию на среду, 7 сентября, индекс доллара США приблизился к максимуму за год. В общей сложности последние три месяца американская валюта демонстрирует постоянный рост.

В НБУ заявили, что вскоре банки смогут передать в свои кассы валюту наличными и удовлетворить спрос жителей Украины по этому вопросу. Еще одна операция по обмену наличной валюты на безналичную запланирована на 12 сентября 2022 года. Единственное отличие – в следующий раз банкам предложат евро. О результатах этого раунда в тот же день сообщат на официальных страницах Нацбанка фейсбук и телеграмм.

В НБУ подчеркнули, что дефицит наличной валюты в некоторых банках – это временное явление. Эта проблема возникла из-за ситуативных логистических нюансов по процессу поставки наличных американских долларов из-за рубежа. Регулятор добавил, что в ближайшее время этот момент удастся решить.

НБУ провел обмен наличной валюты на безналичную / Фото Pexels

Нацбанк подчеркнул, что они будут проводить операции, связанные с обменом наличной валюты на безналичную, пока будет такая потребность. Кроме того, центробанк призвал банки нарастить объемы ввоза наличной валюты. Ключевая цель – нивелировать появление схожих трудностей в будущем.

Важно уточнить, что операции по обмену наличной валюты на безналичную, проведенную между Нацбанком и другими банками, никак не будут влиять на размер международных резервов Украины. По состоянию на 1 августа 2022 года объем резервов составляет 22,387 миллиарда долларов, по данным регулятора.