На сегодняшний день Индекс доллара США продолжает укреплять позиции. Торги на рынке продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные по Индексу доллара
По состоянию на 7 сентября 2022 года индекс доллара США колеблется на уровне 110,26, согласно данным Yahoo!Finance. Однако котировка пошла вверх с начала торгового дня 0,04%. Индекс начал день на уровне 110,32. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);
- Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,03, по данным CNBC.
Параллельно WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сейчас торгуется на уровне 110,25, согласно данным WSJ. За день этот показатель вырос на 0,04%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:
- за месяц он пошел на 4,77%;
- за последние 3 месяца этот показатель вырос на 7,47%;
- с начала 2022 года Индекс пошел на 14,82%;
- В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 18,93%.