На сегодняшний день Индекс доллара США продолжает укреплять позиции. Торги на рынке продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 7 сентября 2022 года индекс доллара США колеблется на уровне 110,26, согласно данным Yahoo!Finance. Однако котировка пошла вверх с начала торгового дня 0,04%. Индекс начал день на уровне 110,32. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,03, по данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Параллельно WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сейчас торгуется на уровне 110,25, согласно данным WSJ. За день этот показатель вырос на 0,04%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел на 4,77%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 7,47%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 14,82%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 18,93%.

Ситуация на валютном рынке