Національний банк України повідомив про першу операцію переведення готівкового долара у безготівковий. У банку заявили, що це позитивна новина для сектору готівки на валютному ринку.

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НБУ провів обмін готівкової валюти на безготівкову

Пропозиція центробанку склала 100 мільйонів доларів у форматі готівки. По суті усю суму обрали банки, як брали участь у цьому процесі. Загалом йдеться про 12 із 14 фінустанов, які мають важливе значення на системному рівні.

Цікаво! Долар продовжує зміцнювати позиції на валютному ринку. Станом на середу, 7 вересня, Індекс долара США наблизився до максимуму за рік. Загалом останні три місяці американська валюта демонструє постійне зростання.

У НБУ заявили, що незабаром банки зможуть передати у свої каси валюту у готівці та задовольнити попит жителів України щодо цього питання. Ще одна операція з обміну готівкової валюти на безготівкову запланована на 12 вересня 2022 року. Єдина відмінність – наступного разу банкам запропонують євро. Про результати цього раунду в той же день повідомлять на офіційних сторінках Нацбанку у фейсбук та телеграм.

В НБУ наголосили, що дефіцит готівкової валюти у деяких банках – це тимчасове явище. Ця проблема виникла через ситуативні логістичні нюанси щодо процесу постачання готівкових американських доларів з-за кордону. Регулятор додав, що вже найближчим часом цей момент вдасться вирішити.

НБУ провів обмін готівкової валюти на безготівкову / Фото Pexels

Нацбанк підкреслив, що вони будуть проводити операції пов'язані з обміном готівкової валюти на безготівкову поки буде така потреба. Крім того, центробанк закликав банки наростити обсяги завезення готівкової валюти. Ключова ціль – нівелювати появу схожих труднощів у майбутньому.

Важливо уточнити, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, яку провели між Нацбанком та іншими банками, ніяк не будуть впливати на розмір міжнародних резервів України. Станом на 1 серпня 2022 року обсяг резервів становить 22,387 мільярда доларів, за даними регулятора.