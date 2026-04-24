Дефицит миллиарды кубометров газа: вот, настоящие последствия войны на Ближнем Востоке
- Согласно данным МЭА, дефицит СПГ в период с 2026 по 2030 год может достичь 120 миллиардов кубометров из-за войны на Ближнем Востоке.
- Мировой рынок природного газа будет оставаться напряженным, поскольку конфликт на Ближнем Востоке продолжает нарушать поставки.
Война на Ближнем Востоке ощутимо всколыхнула рынки. В частности, ситуация обострилась на фоне закрытия Ормузского пролива. Напомним, этим путем проходила пятая часть мировых нефти и СПГ.
К каким последствиям привела война на Ближнем Востоке?
Данные МЭА показывают, что совокупный дефицит в период с 2026 по 2030 год может достичь – примерно 120 миллиардов кубических метров СПГ, сообщает Bloomberg.
Такая ситуация может стать следствием совокупности факторов:
- краткосрочная потеря поставок;
- более медленный рост мощностей.
Важно! Оценка МЭА включает задержку реализации проекта расширения Северного месторождения в восточной части Катара.
По данным Международного энергетического агентства, мировой рынок природного газа будет оставаться напряженным и после этого года, поскольку продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и повреждения региональной инфраструктуры продолжают нарушать поставки,
– говорится в сообщении.
МЭА указывает, что война на Ближнем Востоке отсрочила давно ожидаемый избыток сжиженного природного газа. Ситуацию не меняет даже введение в эксплуатацию новых мощностей, сообщается в отчете агентства.
Заметим, предупреждение о возможных последствиях ранее делали аналитики Vitol Group. Они указывали на то, что мировые поставки пострадают до 2028 года. В частности, эта ситуация является следствием повреждения заводов СПГ в Катаре, сообщает Bloomberg.
Сейчас спрос на ключевых рынках импорта снизился в ответ на высокие цены, мягкую погоду и политические усилия по ограничению потребления. Несколько азиатских стран прибегают к переходу на другие виды топлива и меры со стороны спроса, чтобы ограничить использование газа на фоне кризиса поставок,
– указывает издание.
Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на рынок СПГ?
Пока нет признаков, указывающих на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Ормузский пролив остается заблокированным. Соответственно, поставки НПЗ не происходят.
Катар указал, что иранские удары в марте повредили почти 17% его мощностей для СПГ. Быстрого восстановления, по словам Дохи, ожидать не стоит. Ремонт этих предприятий может занять до 5 лет.