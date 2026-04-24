К каким последствиям привела война на Ближнем Востоке?

Данные МЭА показывают, что совокупный дефицит в период с 2026 по 2030 год может достичь – примерно 120 миллиардов кубических метров СПГ, сообщает Bloomberg.

Такая ситуация может стать следствием совокупности факторов:

краткосрочная потеря поставок;

более медленный рост мощностей.

Важно! Оценка МЭА включает задержку реализации проекта расширения Северного месторождения в восточной части Катара.

По данным Международного энергетического агентства, мировой рынок природного газа будет оставаться напряженным и после этого года, поскольку продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и повреждения региональной инфраструктуры продолжают нарушать поставки,

– говорится в сообщении.

МЭА указывает, что война на Ближнем Востоке отсрочила давно ожидаемый избыток сжиженного природного газа. Ситуацию не меняет даже введение в эксплуатацию новых мощностей, сообщается в отчете агентства.

Заметим, предупреждение о возможных последствиях ранее делали аналитики Vitol Group. Они указывали на то, что мировые поставки пострадают до 2028 года. В частности, эта ситуация является следствием повреждения заводов СПГ в Катаре, сообщает Bloomberg.

Сейчас спрос на ключевых рынках импорта снизился в ответ на высокие цены, мягкую погоду и политические усилия по ограничению потребления. Несколько азиатских стран прибегают к переходу на другие виды топлива и меры со стороны спроса, чтобы ограничить использование газа на фоне кризиса поставок,

– указывает издание.

