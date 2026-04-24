До яких наслідків призвела війна на Близькому Сході?

Дані МЕА показують, що сукупний дефіцит у період з 2026 по 2030 рік може сягнути – приблизно 120 мільярдів кубічних метрів СПГ, повідомляє Bloomberg.

Така ситуація може стати наслідком сукупності факторів:

короткострокова втрата постачань;

повільніше, ніж очікувалось, зростання потужностей.

Важливо! Оцінка МЕА включає затримку реалізації проєкту розширення Північного родовища у східній частині Катару.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, світовий ринок природного газу залишатиметься напруженим і після цього року, оскільки триваючий конфлікт на Близькому Сході та пошкодження регіональної інфраструктури продовжують порушувати постачання,

– йдеться у повідомленні.

МЕА вказує, що війна на Близькому Сході відтермінувала давно очікуваний надлишок зрідженого природного газу. Ситуацію не змінює навіть введення в експлуатацію нових потужностей, повідомляється в звіті агенства.

Зауважимо, попередження щодо можливих наслідків раніше робили аналітики Vitol Group. Вони вказували на те, що світові постачання постраждають до 2028 року. Зокрема, ця ситуація є наслідком пошкодження заводів ЗПГ у Катарі, повідомляє Bloomberg.

Наразі попит на ключових ринках імпорту знизився у відповідь на вищі ціни, м'якшу погоду та політичні зусилля щодо обмеження споживання. Кілька азійських країн вдаються до переходу на інші види палива та заходів з боку попиту, щоб обмежити використання газу на тлі кризи поставок,

– вказує видання.

