Какие проблемы могут возникнуть в Венгрии

Сейчас Венгрия пытается спешить, чтобы избежать проблем после того, как Украина ввела частичный запрет на транспортировку российской нефти через свою территорию. Дело в том, что нефтяной импорт Венгрии на 70% состоит из российского сырья.

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В "Центре восточных исследований" сообщили, что венгры могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии, топлива всего за "несколько недель", если ситуация не изменится.

Что стоит знать о решении Украины по "Лукойлу"

Официальный Киев в прошлом месяце ввел санкции на транзит нефти одной из крупнейших российских компаний "Лукойл" в страны Центральной Европы, которую транспортируют через трубопровод "Дружба".

Это решение частично нивелировало исключение из санкций от Европейского Союза, чтобы страны, которые зависят от России, имели дополнительное время для отказа от сырья государства-агрессора. Прежде всего речь идет о Венгрии и Словакии. Таким образом, Украина стремится уменьшить финансовые поступления в бюджет Кремля, который серьезно зависит от экспорта нефти.