Які проблеми можуть виникнути в Угорщині

Наразі Угорщина намагається поспішати, аби уникнути проблем після того, як Україна ввела часткову заборону на транспортування російської нафти через свою територію. Річ у тому, що нафтовий імпорт Угорщини на 70% складається з російської сировини.

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У "Центрі східних досліджень" повідомили, що угорці можуть зіткнутися з захмарними цінами на енергоносії та дефіцитом електроенергії, пального всього за "кілька тижнів", якщо ситуація не зміниться.

Що варто знати про рішення України щодо "Лукойлу"

Офіційний Київ минулого місяця запровадив санкції на транзит нафти однієї із найбільших російських компаній "Лукойл" до країн Центральної Європи, яку транспортують через трубопровід "Дружба".

Це рішення частково нівелювало виняток із санкцій від Європейського Союзу, аби країни, які залежать від Росії, мали додатковий час для відмови від сировини держави-агресорки. Перш за все йдеться про Угорщину та Словаччину. Таким чином, Україна прагне зменшити фінансові надходження до бюджету Кремля, який серйозно залежить від експорту нафти.