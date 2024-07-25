Что происходит на валютном рынке России

Экономист Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявил, что это следствие принятия решения Министерства финансов США о наложении санкций на Московскую межбанковскую валютную биржу и запрет операций Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием.

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Эксперт отметил, что, по сути, от нормальной котировки доллара в пределах обычной инфраструктуры финансового рынка, россиян отрезали США, а то, что сейчас делает Эльвира Набиулина (глава российского центробанка – 24 Канал) – это скорее ответ и поиск вариантов для того, чтобы каким-то образом наладить ситуацию с обменом валют в стране.

На сегодня Московская межбанковская валютная биржа на 70% своих операций проводит конвертацию по юаню, рассказал украинский экономист. Это означает, что сейчас активно происходит юанизация российской экономики.

Олег Пендзин Экономист Нужно помнить, что в отличие от доллара и евро, юань не является свободноконвертируемой валютой, а любая серьезная операция с юанем требует индивидуальной лицензии Народного банка Китая, что как правило, является чрезвычайно сложным процессом в контексте китайской бюрократии.

По словам Олега Пендзина, сейчас Эльвира Набиулина активно ищет механизмы, чтобы каким-то образом снять остроту вопроса с обменом доллара на российском рынке.

Что стоит знать о внебиржевой торговле в России

Как работает инфраструктура финансового рынка: существует большое количество продавцов и покупателей, которые должны пересечься на какой-то общей площадке, чтобы сформировать справедливый курс валют, а кто-то должен гарантировать справедливость проведения расчетов. Этим и занималась Межбанковская валютная биржа. Однако теперь россияне вынуждены торговать валютой по-другому.

Олег Пендзин Экономист Для примера, я – банк и у меня есть клиент, который получил валюту по экспорту. Мне эту валюту нужно продать по поручению клиента. Куда я ее могу продать? Какого-то централизованного места, где можно это все купить и продать, нет. Поэтому я звоню к нескольким своим коллегам и спрашиваю, нужен ли им доллар, а они отвечают по какому курсу готовы проводить сделку, например, 85 рублей за доллар. Я обращаюсь к клиенту, сообщая условия, а тот отвечает, если нет другого варианта, то продавайте.

Олег Пендзин подытожил, что это привело к тому, что на рынке в России возник очень серьезный спред – разница между лучшими ценами покупки и продажи актива в один и тот же момент времени: чтобы купить доллар, они тратят где-то 110 – 112 рублей, а когда продают, то им предлагают 80 – 90 рублей.

Поэтому чем сложнее система финансовой инфраструктуры, тем выше спред между покупкой и продажей. Экономист отметил, что справедливое формирование цены на валюту говорит о том, что спред должен быть минимальным, буквально копейки. Этот показатель не может быть на уровне 10 – 12 рублей, а в России так происходит.

В общем эксперт отметил, что внебиржевой рынок, собственно, и страдает от того, что там нет большого спроса и большого предложения. Это так называемые случайные сделки, что полностью нивелируют механизм справедливого образования курса валют.