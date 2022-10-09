FTX запускает дебетовую карту Visa

Дебетовые карты FTX Visa будут связаны непосредственно с учетной записью владельца FTX. Таким образом, они смогут оплачивать товары и услуги с помощью криптоактивов, которые находятся на их кошельках FTX.

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Активы будут автоматически преобразовываться в необходимую сумму в фиатной валюте в момент оплаты.

Справка:

Фиатные деньги – это тип денег или валюты, ценность которых происходит не от собственной стоимости или гарантии обмена на золото или другую валюту, а от государственного приказа использования их как средства платежа.

С держателей карт FTX Visa не будут взиматься никакие административные сборы или комиссии за транзакции при использовании карты.

В Visa мы верим, что цифровые валюты будут иметь длительное влияние на будущее финансовых услуг и движения денег.

– сказал руководитель отдела криптовалют в Visa.

Данные карты позволяют пользователям покупать в 80 миллионах торговых точек по всему миру, принимающих карты Visa.

В каких странах будут доступны дебетовые карты FTX Visa

Дебетовая карта FTX от Visa уже доступна в США. Следующей станет Латинская Америка, а в конце 2022 года в Европе, через год в Азии – на начало 2023 года.

Напомним! В 8-м пакете санкций, который утвердил ЕС, россиянам запретили владеть криптовалютными кошельками на территории Евросоюза. Таким образом, предварительное ограничение криптовалютных активов в размере 10 тысяч евро было отменено. Так что теперь россияне не могут сохранять какие-либо активы в криптокошельках ЕС.