FTX запускає дебетову карту Visa
Дебетові картки FTX Visa будуть зв'язані безпосередньо з обліковим записом FTX власника. Таким чином вони зможуть оплачувати товари та послуги за допомогою криптоактивів, які знаходяться на їхніх гаманцях FTX.
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- Активи будуть автоматично конвертуватись у необхідну суму у фіатній валюті в момент оплати.
- З власників карток FTX Visa не стягуватимуться жодних адміністративних зборів або комісій за транзакції при використанні картки.
У Visa ми віримо, що цифрові валюти матимуть тривалий вплив на майбутнє фінансових послуг і руху грошей,
– сказав керівник відділу криптовалют у Visa.
Дані карти дозволяють користувачам купувати в 80 мільйонах торгових точок по всьому світу, які приймають картки Visa.
В яких країнах буде доступні дебетові картки FTX Visa
Дебетова карта FTX від Visa вже доступна у США. Наступною стане Латинська Америка, а в кінці 2022 року в Європі, через рік у в Азії – на початок 2023 року.