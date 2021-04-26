С начала 2021 Марк Цукерберг успел продать в два раза больше акций Facebook, чем за весь 2020. Тогда он получил более 540 миллионов долларов.

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Продажа акций

За последние четыре месяца Цукерберг заработал на продаже акций Facebook более 1 миллиарда долларов. По данным Forbes , Цукерберг занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивают в 109,8 миллиарда долларов.

Интересно, что в 2015 году, после рождения дочери, мужчина пообещал отдать на благотворительность 99% активов Facebook, которые ему принадлежат.

За прошлый год предприниматель увеличил свой капитал на 40 миллиардов долларов. Сейчас миллиардер владеет 13% активов одной из крупнейших социальных сетей. С начала года ценные бумаги Facebook выросли в цене более чем на 12%, несмотря на последние шаги Цукерберга. Это стало возможным из-за роста спроса на акции компании. По данным Yahoo! Finance, стоимость акций популярной социальной сети остановилась на уровне 301 доллара.

Акции Facebook пользуются спросом на бирже / Инфографика Yahoo! Finance