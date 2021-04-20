Початок 2021 року ознаменувався значним зростанням прибутків для американської компанії Johnson&Johnson. Головне джерело прибутку – вакцина проти COVID-19. Про цифри та факти – читайте далі.

За перший квартал 2021 року компанія-гігант заробила 100 мільйонів доларів на продажі вакцини проти коронавірусу. У компанії зазначили, що результат перевищив всі їхні очікування. На фоні цього корпорація підвищила виплати дивідендів акціонерам.

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Зростання прибутків

Чистий прибуток компанії зріс майже на 7% до 6,2 мільярда доларів. Продажі компанії теж пішли вгору – на 7,9%. В доларовому еквіваленті – це 22,3 мільярда доларів. Дані показники перевищили прогноз у 21,9 мільярда доларів.

Наразі вартість акції Johnson&Johnson зупинилася на рівні 9,42 – 9,57 долара. Раніше експерти прогнозували ціни в діапазоні 9,40 – 9,60 долара за актив. У зв'язку з цим компанія скорегувала ймовірні прибутки за рік.

Johnson&Johnson заробила 100 мільонів доларів на вакцині / Фото Unsplash

Згідно з даними IBES від Refinitiv, гігант заробив на кожній акції 2,59 долара США, хоча попередньо аналітики вважали, що прибутковість цінних паперів зупиниться на рівні 2,34 долара. На фоні квартальних успіхів, Johnson&Johnson збільшила виплату дивідендів своїм акціонерам з 1,01 до 1,06 долара за акцію.

Продажі препарату Darzalex, який використовують для лікування раку, виросли на 45,7% до 1,3 мільярда доларів, а ліків проти хвороби Крона – на 18% до 2,1 мільярда доларів.

Проте, не все так добре, як здається на перший погляд. Минулого тижня американський регулятор призупинив використання вакцини від Johnson&Johnson. Ситуація з використанням препарату стане зрозумілою після результатів перевірки, приводом для якої стала інформація про ймовірне утворення тромбів після щеплення.

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