На момент создания этого материала, капитализация всего крипторынка остановилась на уровне 1,82 триллиона долларов, сообщает СoinMarketCap . П ик приходится на середину ноября 2021 года с оценкой на уровне 3 триллионов долларов.

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США усиливают контроль за крипторынком

В США в Министерстве юстиции начал работу прокурор, специализирующийся на компьютерных преступлениях, а также станет главой команды, которая будет заниматься криптовалютами. Кроме того, Федеральное бюро расследований создаст специальное подразделение для анализа блокчейна и эксплуатации виртуальных активов с возможностью конфискации.

Уже известно, что команду в Минюсте возглавит прокурор Юн Янг Чой. Она вела дело против хакера из России, который помог украсть информацию о более чем 80 миллионах клиентов банковского холдинга JPMorgan & Chase Co.

США усиливают контроль за крипторынком / Фото Getty Images

В ФБР решили создать новый отдел после того, как Минюст выдвинул супружеской паре из Нью-Йорка обвинения в отмывании цифровых монет, а именно биткоина. Сейчас речь идет о более чем 4,5 миллиона долларов. В ведомстве уже назвали это величайшей кражей на крипторынке. Виртуальные монеты незаконно присвоили во время взлома криптобиржи Bitfinex 6 лет назад. Актуальные данные относительно биткоина:

цена биткоина колеблется на уровне 39 834 долларов за монету;

максимально монета стоила 68 990 долларов ;

рыночная капитализация монеты составляет 755,31 миллиарда долларов, согласно CoinDesk .