На выходных Илон Маск переименовал свой аккаунт в твиттер в Lord Edge, сообщает Business Insider. Причину бизнесмен не объяснил.

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Монета Lord Edge взлетела в цене

На фоне этого цифровая монета с аналогичным названием – Lord Edge – стремительно начала расти в цене. Согласно данным CoinMarketCap , объем торгов составил почти 27 миллионов долларов в самый первый день торгов. Цена виртуальной монеты достигла пиковой отметки на уровне 0,00002954 доллара . Стоимость монеты выросла на 825% по сравнению с ценой на момент открытия – 0,000003192 доллара. Потом монета Lord Edge упала до 0,0000002724 доллара, однако позже снова подорожала на 178%.

Мы живем и преуспеваем. Илон Маск с нами,

– написали в твиттер-аккаунте под названием EDGELON , сообщества поддерживающего эту криптовалюту.

Монета Lord Edge стремительно взлетела в цене / Фото New York Post

На момент написания этого материала стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 0,00001566 доллара, сообщает CoinMarketCap . Илон Маск пока не делал никаких заявлений о том, будет ли он поддерживать эту монету. Ранее миллиардер рассказал, что в его инвестиционном портфеле есть только три криптовалюты :

Биткоин,

Ethereum,

Dogecoin.

Эту ситуацию также прокомментировал основатель криптовалюты Dogecoin Билли Маркус , заявив в твиттер, что новое имя пользователя, которое выбрал Илон Маск, – это анаграмма для "elder doge". По его словам, это могло произойти случайно.