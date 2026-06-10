Что важно знать о разновидности 4ВАм?

Эта копейка чеканилась на Луганском станкостроительном заводе английскими штемпелями, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

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Именно из-за английского чекана, нумизматы называют такой вид – "англичанка". Интересно, что пуансоны для чеканки первых украинских монет изготавливались именно в Великобритании.

Справка: Пуансон это – стальной штемпель или клеймо. Там нанесено рельефное изображение.

Редкий вид 4ВАм возник из-за ошибки. Украинские специалисты отправили неправильный эскиз. Соответственно, британцы изготовили не тот пуансон. При чеканке он дал обратный эффект, то есть:

трезубец вдавлен;

а щит выпуклый.



Как выглядят 10 копеек разновидности 4ВАм / Скриншот "Монеты-ягодки"

Поскольку на Луганском станкостроительном заводе срочно нужно было настраивать станки для чеканки монет, а другого инструмента не было, решили пробный тираж сделать пуансонами с браком,

– отмечает ресурс.

Заметим, в книге Люлько "ЛВЗ – первый монетный двор Украины" указано, что все бракованные монеты должны были отправить на карантин. Впоследствии им планировали переплавить. Именно поэтому, источники происхождения этих 10 копеек до сих пор вызывают вопросы.

Какова цена этой монеты?