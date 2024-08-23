Банки Кыргызстана отказываются от сотрудничества с Россией

За последние дни стало известно, что сразу четыре банка в Кыргызстане объявили о приостановлении транзакций через российские банки. Таким образом, они присоединились к санкциям, которые ввели против государства-агрессора. При этом стоит добавить, что Кыргызстан – это один из ближайших партнеров России.

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Речь идет о таких банках: "Демир", "KICB", "MBank" и "Керемет". Кроме того, последний кредитор вообще является крупнейшим в стране. Также известно, что решение банка "Керемет" не имеет определенного срока действия.

Напомним! "MBank" остановил переводы через российские банки, которые попали под западные санкции: Сбербанк, Тинькофф и МТС.

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявил, что США обещают странам из Центральной Азии и Кавказа инвестиции и технологии, но при одном условии – их отказ от сотрудничества с Россией. По его словам, это усложняет жизнь для России, поскольку они не могут получить того, что хотят. Кроме того, решение киргизских банков создают условия для оттока своих мигрантов из России. Дело в том, что именно мигранты заменяют тех россиян, которые воюют против Украины.