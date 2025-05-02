Доллар США изменил динамику на рынке
- Доллар США демонстрирует отрицательную динамику, но может завершить вторую неделю с ростом из-за устойчивого рынка труда.
Индекс доллара США колеблется на уровне 99,79, с максимумом на уровне 110,18 и минимумом на уровне 97,92 за последние 12 месяцев.
Доллар реагирует на новостей отчёт о рынке труда в США. Также на рынок влияют ожидания относительно дальнейшей монетарной политики центрального банка США.
Почему доллар падает в цене
Во время торгов в пятницу, 2 мая, доллар США демонстрирует негативную динамику на рынке. Однако американская валюта может завершить вторую неделю подряд с ростом, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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На рынок валют влияет последний отчет о рынке труда в США. Данные свидетельствуют об охлажденном, но все еще устойчивый рынок. Отчет превзошел прогнозы рынка. Трейдеры также ожидают четыре снижения процентных ставок Федеральным резервом до конца года.
В Goldman Sachs считают, что доллар США продолжит обесцениваться. Более того, в прогнозе указали, что курс доллара будет падать даже, если в США не наступит кризис.
Что такое Индекс доллара США
Что с долларом сегодня
Сейчас Индекс доллара США колеблется на уровне 99,79. Доллар упал в цене на 0,45%, согласно данным MarketWatch. В течение торгового дня доллар колебался в диапазоне от 99,63 до 100,33.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 97,92 сообщает издание CNBC.