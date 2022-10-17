Индекс доллара США по состоянию на понедельник, 17 октября, демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Интересно, что ожидается усиление монетарной политики Федерального резерва.
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Позиции доллара США
На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,55, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,68%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) колеблются на уровне 112,52, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель ослаб позиции на 0,70%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 2,54%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,80%;
- С начала 2022 г. WSJ Dollar Index вырос на 17,25%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,76%.