Индекс доллара США по состоянию на понедельник, 17 октября, демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Интересно, что ожидается усиление монетарной политики Федерального резерва.

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Позиции доллара США

На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,55, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,68%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

  • Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
  • Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) колеблются на уровне 112,52, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель ослаб позиции на 0,70%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

  • За последний месяц этот показатель вырос на 2,54%;
  • За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,80%;
  • С начала 2022 г. WSJ Dollar Index вырос на 17,25%;
  • За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,76%.

Ситуация на валютном рынке