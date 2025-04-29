Месторождения железной руды в Украине

Запасы железной руды оценивают в 18,1 миллиарда тонн, которые оценивают в 2 триллиона долларов США, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes. Железная руда входит в тройку крупнейших и самых дорогих полезных ископаемых в Украине.

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Ключевые месторождения железной руды сосредоточены в Криворожском железорудном бассейне, что в Днепропетровской области, а также в Керченском железорудном бассейне, что в Крыму. Значительные запасы также обнаружили в Кременчугском, Белозерском и Мариупольском железорудных районах, информирует Портал данных добывающей отрасли Украины.

Напомним, что Россия захватила месторождения Керченского железорудного бассейна еще в 2014 году. Кроме того, в 2022 году агрессор оккупировал новые территории Украины, где также есть залежи железной руды. Речь идет о месторождениях Белозерского и Приазовского железорудных районов в Запорожской и Донецкой областях, пишет BBC.

Что такое железные руды Это природные минеральные образования с содержанием железа в таких количествах, при которых его экономически выгодно добывать.

Железная руда является одним из главных источников для мировой черной металлургии. В частности, железная руда нужна для производства стали, которая, в свою очередь, имеет важное значение для поддержания мощной промышленной базы, по данным USGS.

На момент создания этого материала, железная руда торгуется на уровне 104,81 доллара за метрическую тонну, согласно данным Markets Insider. С начала года железная руда подорожала почти на 2%.