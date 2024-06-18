Стоит заметить, что за 6 месяцев фонд Angel One Fund проинвестировал в шесть украинских defense-tech и dual-use tech стартапов в рамках синдикатных сделок. Средний чек инвестиций колебался от 50 тысяч до 300 тысяч долларов.

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Как работает инфраструктура инвестиционного фонда

Управляющий партнер Angel One Fund Иван Петренк заявил, что фонд не может инвестировать непосредственно в defence tech стартапы. Их ограничивают внутренние политики.

В результате фонд выступает посредником между частными инвесторами, которые ищут и хотят вложить деньги в украинский defense-tech, и такими стартапами.

Что известно об Angel One Fund Это ангельский венчурный фонд, который инвестирует в украинские стартапы и помогает развивать стартап-культуру в Украине. Фонд предоставляет стартовый капитал на этапах pre-seed и seed для масштабирования стартапов на основе технологий, инноваций и интеллектуальной собственности, разработанных украинскими основателями. Фонд основала в 2022 году фонд Украинского католического университета.

Кроме того, специалисты из Angel One Fund отвечают за такие процессы:

Пошут и оценка стартапов;

Коммуникация с потенциально заинтересованными инвесторами;

Уже после заключения сделок фонд продолжает сопровождать эти стартапы.

Какие стартапы получили инвестиции

Среди компаний, которые получили поддержку от инвесторов, есть Swarmer, Mantis Analytics и Buntar Aerospace. В частности, первый стартап из этого перечня работает над трансформацией проведения операций с роями дронов, делая их более эффективными и результативными.

Swarmer революционизирует использование дронов, благодаря технологиям на базе искусственного интеллекта, включая ПО для управления роем дронов, "Control Center" для выполнения боевых задач и технологию "AI Co-pilot."

Компания Mantis Analytics специализируется на том, чтобы помогать организациям выявлять риски в реальном времени и защищать рост с помощью искусственного интеллекта. ИИ-платформа предоставляет ситуационную осведомленность об активах компании, обеспечивая их защиту и быстрое реагирование на кризисы.

Тогда как украинский оборонный стартап Buntar Aerospace создает разведывательный БпАК Buntar One и Buntar Copilot – программное обеспечение для планирования и выполнения разведывательных миссий. Компанию создали в августе 2023 года. Команда фокусирует внимание на проблеме повреждения и потери БпЛА во время разведывательных миссий и разработала комплексное решение.