Варто зауважити, що за 6 місяців фонд Angel One Fund проінвестував у шість українських defense-tech і dual-use tech стартапів у рамках синдикатних угод. Середній чек інвестицій коливався від 50 тисяч до 300 тисяч доларів.

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Як працює інфраструктура інвестиційного фонду

Керівний партнер Angel One Fund Іван Петренк заявив, що фонд не може інвестувати безпосередньою у defence tech стартапи. Їх обмежують внутрішні політики.

У результаті фонд виступає посередником між приватними інвесторами, які шукають і хочуть вкласти гроші в український defense-tech, та такими стартапами.

Що відомо про Angel One Fund Це ангельський венчурний фонд, який інвестує в українські стартапи й допомагає розвивати стартап-культуру в Україні. Фонд надає стартовий капітал на етапах pre-seed і seed для масштабування стартапів на основі технологій, інновацій та інтелектуальної власності, розроблених українськими засновниками. Фонд заснувала у 2022 році фундація Українського католицького університету.

Крім того, фахівці з Angel One Fund відповідають за такі процеси:

Пошут та оцінка стартапів;

Комунікація з потенційно зацікавленими інвесторами;

Уже після укладання угод фонд продовжує супроводжувати ці стартапи.

Які стартапи отримали інвестиції

Серед компаній, які отримали підтримку від інвесторів, є Swarmer, Mantis Analytics і Buntar Aerospace. Зокрема, перший стартапів з цього переліку працює над трансформацією проведення операцій з роями дронів, роблячи їх ефективнішими та результативними.

Swarmer революціонізує використання дронів, завдяки технологіям на базі штучного інтелекту, включаючи ПЗ для управління роєм дронів, "Control Center" для виконання бойових задач та технологію "AI Co-pilot."

Компанія Mantis Analytics спеціалізується на тому, щоб допомагати організаціям виявляти ризики в реальному часі та убезпечувати зростання за допомогою штучного інтелекту. ШІ-платформа надає ситуаційну обізнаність щодо активів компанії, забезпечуючи їхній захист і швидке реагування на кризи.

Тоді як український оборонний стартап Buntar Aerospace створює розвідувальний БпАК Buntar One та Buntar Copilot – програмне забезпечення для планування та виконання розвідувальних місій. Компанію створили у серпні 2023 року. Команда фокусує увагу на проблемі пошкодження та втрати БпЛА під час розвідувальних місій і розробила комплексне рішення.