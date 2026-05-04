Можно ли уйти на пенсию, если имеешь стаж 22 года?
22 лет стажа сейчас достаточно, чтобы уйти на пенсию, сообщает ПФУ.
Читайте также Все льготы для пенсионеров в мае: что можно получить бесплатно уже сейчас
Сейчас требования к стажу следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, нужно приобрести как минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года минимум – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Заметим, требования к количеству стажа для того, чтобы уйти на пенсию, изменятся. Речь идет именно о показателях, определенных для 60 и 63 лет. До 2028 они ежегодно будут расти, сообщается в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Какая будет пенсия при 22 годах стажа?
При 22 годах стажа гражданин может уйти на пенсию в 65 лет. Кроме этого, учтем, что:
- такое лицо имело доход 15 тысяч гривен;
- идет на пенсию на общих условиях.
С учетом всех приведенных выше факторов, пенсия составит ориентировочно – 4,1 тысячи гривен.
Какая пенсия при стаже более 20 лет и зарплате 15 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Пенсия может быть увеличена путем перерасчета. Например, в апреле повышение почувствовали некоторые работающие пенсионеры. Выплаты увеличили тем, кто имел для этого достаточно стажа – не менее 24 месяцев. Или же с последнего перерасчета/назначения выплаты прошло как минимум 2 года.
Также выплаты пенсионеров могут увеличиваться, благодаря начислению разного рода доплат и надбавок. Например, по возрасту. Такая доплата сейчас составляет от 300 до 570 гривен. Конечный ее размер зависит именно от возраста. Заметим, эта доплата предоставляется только при достижении пенсионером 70 лет.