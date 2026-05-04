Можно ли уйти на пенсию, если имеешь стаж 22 года?

22 лет стажа сейчас достаточно, чтобы уйти на пенсию, сообщает ПФУ.

Сейчас требования к стажу следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет , нужно приобрести как минимум – 33 года страхового стажа;

, нужно приобрести как минимум – 33 года страхового стажа; в 63 года минимум – 23 года страхового стажа;

минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, требования к количеству стажа для того, чтобы уйти на пенсию, изменятся. Речь идет именно о показателях, определенных для 60 и 63 лет. До 2028 они ежегодно будут расти, сообщается в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какая будет пенсия при 22 годах стажа?

При 22 годах стажа гражданин может уйти на пенсию в 65 лет. Кроме этого, учтем, что:

такое лицо имело доход 15 тысяч гривен;

идет на пенсию на общих условиях.

С учетом всех приведенных выше факторов, пенсия составит ориентировочно – 4,1 тысячи гривен.



Какая пенсия при стаже более 20 лет и зарплате 15 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

