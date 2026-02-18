Часть банкнот будет изъята: НБУ принял решение
- НБУ выводит из обращения банкноты номиналами 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах, заменяя их на новые образцы.
- Изъятие банкнот происходит постепенно, без необходимости специального обмена.
НБУ принял решение о выводе из обращения ряда банкнот. Речь идет о купюрах номиналами 50 и 200 гривен старых образцов. То есть, они были выпущены в течение 2003 – 2007 годов.
Что известно о выводе из обращения некоторых гривневых банкнот?
Этот процесс начался еще 1 ноября 2024 года, сообщает НБУ.
Дело в том, что эти банкноты заменяют на новые. То есть, выпущенные после 2014 года.
НБУ проводит замену купюр, чтобы повысить качество денег, находящихся в наличном обращении. В частности, благодаря этому, купюры будут более надежные, сообщает регулятор.
Национальный банк с целью повышения качества наличности в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет в обращении все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные,
– сообщает НБУ.
Заметим, что замена указанных банкнот, фактически, завершит этот процесс. После этого, в банкнотно-монетном ряде гривны будут находиться только современные денежные знаки.
Обменивать банкноты старых образцов специально не нужно. Дело в том, что изъятие будет происходить незаметно:
- банки не выдают такие банкноты из касс;
- а также НБУ не будет выдавать эти купюры украинским финучреждениям.
Важно! Сейчас банкнотами номиналами 50 и 200 гривен 2003 – 2007 годов можно свободно рассчитываться.
Этот процесс происходит постепенно и не создает неудобств для наличных расчетов, одновременно приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам,
– отмечает Нацбанк.
Какие еще гривны изымают из обращения?
Из обращения выводится ряд купюр. Часть из них, например, заменялась на монеты. Речь идет о банкнотах 1 и 2 гривны образцов 2003 – 2007 годов. Указанные гривны начали изымать еще с 1 октября 2020 года.
Также с 1 января 2023 года началось изъятие и происходила замена ряда других купюр. Имеются в виду 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов.
Нацбанк начал замену банкноты 500 гривен до 2007 года выпуска на новые образцы. Этот процесс стартовал 1 августа 2024 года.