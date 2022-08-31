В августе инфляция в странах Европы достигла нового максимума – 9,1% в годовом расчете, согласно последним официальным данным. Это усилило ожидание очередного поднятия ставки Европейским центробанком (далее ЕЦБ)

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Новый максимум инфляции в Европе

Инфляция в Европе превысила прогнозы аналитиков, считавших, что этот показатель остановится на уровне 9%. В то время как в странах Еврозоны, использующие евро, в июле инфляция равнялась 8,9%. Это означает, что темпы роста цен резко пошли вверх.

К теме! По данным опроса профессиональных прогнозистов ЕЦБ на второй квартал 2022 года, инфляционные ожидания на этот год, 2023 и 2024 годы остановятся на уровне 6%, 2,4% и 1,9% соответственно.

В то же время так называемая базовая инфляция тоже достигла нового исторического пика – 4,3%. Этот показатель рассчитывают без цен на продукты, энергетику, алкоголь и табак, то есть единицы стоимость которых часто меняется. Базовая инфляция – это долгосрочная тенденция уровня цен. Ряд проблем в Европе только способствуют росту инфляции. По крайней мере, так заявил старший экономист ING Берт Коллейн.

Кризис поставок газа и засуха усиливают текущее давление со стороны предложения на инфляцию. Поскольку экономика стремительно замедляется – и, возможно, уже сокращается – вопрос состоит в том, насколько ЕЦБ нужно нажать на тормоза,

– добавил эксперт.

Напомним, что одним из важнейших факторов влияния в Европе является энергетический сектор. В частности, стремительное подорожание природного газа в регионе фиксируют из-за перебоев поставок сырья из россии. Но в целом эта ситуация является уникальной.

Следующая встреча ЕЦБ запланирована на 8 сентября, где могут принять решение о повышении базовой ставки на 75 базовых пунктов. Это также может усилить давление на ожидания аналогичного шага от Федерального резерва, который должен сообщить о своем следующем шаге ближе к концу сентября.

Реакция США

За стремительным ростом инфляции в Еврозоне внимательно следят в США, где также в 2022 году зафиксировали пиковые цены более чем за 40 лет. Дело в том, что Федеральная резервная система США неохотно отказывалась от повышения процентных ставок, несмотря на снижение общего ценового давления в течение лета.

Глава американского центробанка подчеркнул, что им нужно убедиться в том, что инфляция действительно пошла на убыль, прежде чем менять монетарную политику. На сегодняшний день ФРС проводит одну из самых жестких монетарных политик в мире.