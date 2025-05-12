Цена платины на рынке

Фьючерсы на платину в мае 2025 года выросли в цене до более 980 долларов за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics. В этом месяце металл подорожал на фоне возобновления спроса, отойдя от минимума за три недели – 959,5 доллара за унцию, который зафиксировали в конце апреля.

Обратите внимание На фоне важных изменений в мире: курс евро обвалился до нового минимума

В мае цена на платину выросла на фоне усиления геополитической напряженности в мире. Прежде всего металл отреагировал на эскалацию конфликта между хуситами и Израилем. Кроме того, рынок металлов был более активным из-за ослабления доллара, переговоры между США и Китаем по тарифам. Также драгоценные металлы выросли на фоне восстановления спроса на безопасные активы.

Интересно! Самым дорогим металлом в мире признали осмий, который происходит из платиновой группы металлов. Килограмм осмия оценивают в более 1 миллион евро (1,1 миллиона долларов). Такая высокая цена металла обусловлена его редкостью и сложностью добычи.

По состоянию на 12 мая фьючерсы на платину торгуются на рынке с ценой на уровне 982 доллара за унцию. За сегодня металл подешевел на 1,3%. С начала 2025 года металл вырос в цене на 7,69%, по данным Google Финансы. На портале Apmex цена платины колеблется на уровне 1003 долларов за унцию. При этом 1 грамм платины стоит 32,25 доллара.

К теме! Платина – это стратегически важный металл для мира. Это признают в США, ЕС и Китае, по данным CME Group. В частности, металл играет значимую роль для энергетического перехода и