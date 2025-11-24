Какую скидку на нефть делает Россия?

Сейчас цена российской нефти Urals продается индийским нефтепереработчикам по наименьшей цене, которая была в течение последних 2 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! На ситуацию повлияли санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

По состоянию на сейчас, Urals реализуется дешевле на 7 долларов за баррель (ранее максимальная скидка составляла – 3 доллара за баррель), если сравнивать с ценой Brent. Речь идет именно о той российской нефти, которая будет загружена в декабре.

Большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказались размещать заказы на российскую сырую нефть, которая должна была поступить после того, как на прошлой неделе вступили в силу санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что практически положило конец торговле, которая процветала после вторжения России в Украину в 2022 году,

– отмечает издание.

Заметим, что некоторые индийские компании все же готовы покупать российскую нефть. При условии, что продавцы не находятся под санкциями.

Важно! Как сообщает Trading Economics, цена нефти Urals сегодня – 52,81 доллара за баррель.

Что известно о санкциях против "Лукойла" и "Роснефти"?

Еще в конце октября США объявили о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла". Эти новости ощутимо повлияли на нефтегазовые доходы России. Также "Лукойл" был вынужден начать процедуру продажи своих активов за рубежом.

Этими санкциями Трамп стремился побудить Путина к миру. Однако российский лидер сказал, что такие ограничения на ситуацию не повлияют. В то же время реальность все же несколько иная. Ведь индийские и китайские НПЗ начали массово отказываться от нефти из России.

Обратите внимание! Уже 21 ноября эти санкции вступили в силу.