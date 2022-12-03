Турбулентность на рынке нефти: сколько стоят Brent и WTI накануне эмбарго для России
Цены на нефть снова довольно существенно упали. Такую динамику зафиксировали в преддверии двух важных событий. Больше об этом –читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В пятницу, 2 декабря, нефть Brent колеблется на рынке по цене на уровне 85,89 доллара за баррель. С начала сессии котировка подешевела на 1,19%. По сравнению с предыдущей торговой сессией цена нефтяных котировок упала на 2,27 доллара.
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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 80,23 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 1,22%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым торговым днем стоимость сырья подешевела на 2,16 доллара.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 85,90 доллара за баррель (-2 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 80,23 доллара за баррель (- 1,94 доллара)
Что влияет на стоимость нефти
Цены на нефтяные котировки в ходе торгов в пятницу упали в среднем на 1,5%. Этот спад был зафиксирован накануне новой встречи ОПЕК+, которая запланирована на 4 декабря, а также введение эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе, пишет Reuters.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.