Последние изменения на рынке нефти

В пятницу, 2 декабря, нефть Brent колеблется на рынке по цене на уровне 85,89 доллара за баррель. С начала сессии котировка подешевела на 1,19%. По сравнению с предыдущей торговой сессией цена нефтяных котировок упала на 2,27 доллара.

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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 80,23 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 1,22%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым торговым днем стоимость сырья подешевела на 2,16 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 85,90 доллара за баррель (-2 доллара);

за баррель (-2 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 80,23 доллара за баррель (- 1,94 доллара)

Что влияет на стоимость нефти

Цены на нефтяные котировки в ходе торгов в пятницу упали в среднем на 1,5%. Этот спад был зафиксирован накануне новой встречи ОПЕК+, которая запланирована на 4 декабря, а также введение эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе, пишет Reuters.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть