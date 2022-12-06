Последние изменения на рынке нефти

В понедельник, 5 декабря, нефть Brent колеблется на рынке по цене на уровне 83,05 доллара за баррель. С начала сессии котировка подешевела на 2,94%. По сравнению с предыдущей торговой сессией цена нефтяных котировок упала на 2,84 доллара.

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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 77,38 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 3,25%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым торговым днем стоимость сырья подешевела на 2,85 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 83,03 доллара за баррель (-2,87 доллара);

за баррель (-2,87 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 77,35 доллара за баррель (-2,88 доллара)

Что влияет на стоимость нефти

В ходе торгов в понедельник цены на нефть в среднем упали на 3% на фоне новых данных о динамике сектора услуг в США. Инвесторы снова начали волноваться по поводу следующего шага американского центрального банка.

До этого ожидали, что Федеральный резерв смягчит свою монетарную политику, однако после нового отчета регулятор может продолжить агрессивно поднимать ставки, пишет Reuters.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть