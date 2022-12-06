Останні зміни на ринку нафти

У понеділок, 5 грудня, нафта Brent коливається на ринку за ціною на рівні 83,05 долара за барель. З початку сесії котирування подешевшала на 2,94%. Порівняно з попередньою торговою сесією ціна нафтових котирувань впала на 2,84 долара.

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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, наразі коштують 77,38 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 3,25%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим торговим днем, вартість сировини подешевшала на 2,85 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 83,03 долара за барель (- 2,87 долара);

за барель (- 2,87 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 77,35 долара за барель (- 2,88 долара)

Що впливає на вартість нафти

Під час торгів у понеділок ціни на нафту в середньому впали на 3% на фоні нових даних про динаміку сектору послуг у США. Інвестори знову почали хвилюватися щодо наступного кроку американського центрального банку. До цього очікували, що Федеральний резерв пом'якшить свою монетарну політику, проте після нового звіту регулятор може продовжити агресивно підіймати ставки, пише Reuters.

Прогнози експертів щодо цін на нафту